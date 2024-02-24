لو هتشتري شقة جديد.. خطوات تغيير حق انتفاع عداد الكهرباء

في كثيرا من الأحيان، وعندما يرغب أحد الأشخاص في شراء شقة أو منزل جديد، يهتم بتغيير كافة المرافق لتكون باسمه بدلا من اسم البائع، مثل عداد المياه والغاز الطبيعي والتليفون الأرضي، ومن أبرز وأهم المرافق الأساسية عداد الكهرباء، سواء كان تقليدي أو مسبق الدفع، منعا لحدوث أي أخطاء قد تؤدي إلى دفع فواتير عالية.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه نصائح للمواطنين باستمرار لتساعدهم في التعامل مع مرفق الكهرباء لمساعدتهم على توفير الاستهلاك، والتعامل بالشكل الأمثل مع العداد، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تغيير حق الانتفاع الخاص بعداد الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

وجاءت الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، كالتالي:

- يقوم الراغب في تغيير حق انتفاع عداد الكهرباء بالتوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العداد، وتقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية الخاصة بالمشتري الجديد والمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- كما يتم تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع عليه.

- وفي حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- كما يتم تقديم إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.