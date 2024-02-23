قطع الكهرباء عن بعض المناطق في الدقهلية اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت رئاسة مجلس مدينة ومركز أجا بمحافظة الدقهلية عن فصل التيار الكهربائي اليوم الجمعة 23 فبراير، عن بعض المناطق بسبب قيام شركة شمال الدلتا فرع أجا بعمل بعض اعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي في بعض المناطق بالدقهلية

وأشارت رئاسة مجلس مدينة أجا إلى أنه يجري فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 6 صباحا الجمعة 23 فبراير وتستمر حتي الانتهاء من الأعمال الخاصة بشركة الكهرباء في محطة محولات أجا.

أماكن قطع التيار الكهربائي بأجا اليوم الجمعة

وأضافت أنه يجري قطع الكهرباء في المناطق التابعة لمحطة محولات اجا، إذ يجري قطع الكهرباء بالكامل في المحطة بداية من السادسة صباح اليوم، ويتم قطع الكهرباء في مدينة أجا والقري التابعة لها وعموميات 1,2 لوحة منية سمنود.

وأكدت أنه يتم فصل التيار الكهربائي بسبب القيام ببعض اعمال الصيانة الدورية في محطة محولات أجا علي مدار فترة قطع الكهرباء الجمعة بداية من 6 صباحا، علي أن تعود الكهرباء بعد الانتهاء من عمل الصيانة.

قطع الكهرباء لمدة أسبوع 5 ساعات يوميا

وفي سياق متصل قامت شركة شمال الدلتا بالإعلان عن فصل التيار عن عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، يوم السبت 24 فبراير ل5 ساعات ولمدة أسبوع حتي الخميس 29 فبراير بسبب القيام أعمال الصيانة بالمحولات.

وحددت شركة شمال الدلتا موعد قطع الكهرباء في اليوم على مدار أسبوع بالكامل وهو من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية مساءً.