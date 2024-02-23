الدفع بفرق طوارئ لتأمين الكهرباء أثناء مباراة الأهلي وميدياما الغاني

اتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات عددا من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية في المقاهي والكافيهات التي تُبث مباراة فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني في الـ6 مساء اليوم، المقامة على استاد TNA بارك بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الدفع بفرق طوارئ حتى انتهاء المباراة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن» دفع جميع الشبكات والفروع التابعة لشركات توزيع الكهرباء الآتية «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بفرق طوارئ لتأمين الكهرباء في المقاهي والكافيهات التي تبث المباراة بدءا من الساعة الـ4 عصرا اليوم حتى الانتهاء من إذاعة المباراة حوالي الساعة الـ8 مساء اليوم.

طرق تقديم الشكاوي بشركات وقطاعات الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع القطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز من هنا.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص - ب 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».