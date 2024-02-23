آخر موعد للتقديم على وظائف شركة الكهرباء 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت الشركة المصرية للكهرباء، يوم 10 من شهر مارس المقبل، آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بالقطاعات التابعة للشركة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024.

التخصصات والوظائف المطلوبة لشركة الكهرباء 2024

وكشفت الشركة المصرية للكهرباء نوعية التخصصات للوظائف المطلوبة، وهي كالتالي:

منطقة كهرباء الدلتا

مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية بقطاع المشروعات.

مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات القطاع الجنوبي بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

منطقة كهرباء القناة

مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات في البحر الأحمر وجنوب سيناء، في قطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

منطقة كهرباء مصر الوسطى

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بقطاع المشروعات.

مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات شمال أسيوط بقطاع شبكات أسيوط والوادي الجديد.

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في المنيا.

منطقة كهرباء مصر العليا

رئيس قطاع شبكات سوهاج.

مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات بسوهاج بقطاع الخطوط والكابلات.

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في أسوان.

مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات تـوشـكى والعـوينات.

وظائف الديوان العام

رئيس القطاع المركزي للوقاية والاختبارات والقياس بقطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية.

مدير عام الإدارة العامة لتصميمات محطات المحولات بقطاع التصميمات.

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخطوط الجهد الفائق بقطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بقطاع الموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقة القاهرة بقطاع دراسات الشبكات.

مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبيانات بقطاعات الدراسات.

مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية لمشروعات الخطوط والكابلات الجهد الفائق.

مدير عام الإدارة العامة للمعدات والنقل الثقيل بقطاعات الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والتدريب.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة.

مدير عام الإدارة العامة لشراء الطاقة من شركات الإنتاج بقطاع الشؤون التجارية.

وظائف منطقة كهرباء القاهرة

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات غرب بقطاع شبكات الجهد الفائق.

مدير عام الإدارة العامة لكابلات الجهد الفائق والعالي جنوب وغرب بقطاع الكابلات.

وظائف منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات غرب الدلتا.

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالمنطقة.

طرق التقديم لوظائف الكهرباء 2024

وأعلنت الشركة المصرية للكهرباء أنه يمكن التقديم من خلال الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي، من الإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة.