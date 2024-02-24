بعد دخولها التاريخ.. «أوديسيوس» تواجه مشكلة على سطح القمر

دخلت «أوديسيوس» التاريخ باعتبارها أول مركبة فضائية أمريكية الصنع تهبط على سطح القمر، بعد حوالي 52 عاما من انتهاء مهمة «أبولو 17» الأمريكية، إلا أن المهمة التي تحمل اسم «آي إم1» تواجه مشكلة على القمر.

مركبة «أوديسيوس» القمرية، أول مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة تهبط على سطح القمر، سارت عقب هبوطها على السطح بشكل جانبي، أثناء توجهها إلى حفرة «ملبرت أيه» بالقطب الجنوبي للقمر، حسبما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمركية نقلا عن الشركة المصنعة للمركبة.

«حالتها مستقرة»، كلمات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة «إنتويتيف ماشينز» الأمريكية الخاصة ستيف ألتيموس. ومن المعتقد أن المركبة الفضائية وطأت على سطح القمر وانقلبت على جانبها، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من هيوستن الأمريكية مقرا لها.

الجزء العلوي من مركبة «أوديسيوس» القمرية مستندا على الأرجح على صخرة، وفقا لما أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة، وتطمينات وجهها ألتيموس، في مؤتمر صحفي، عن حالة مركبة «أوديسيوس» القمرية، وقال إن المركبة في حالة مستقرة وأن البطاريات الشمسية تعيد شحن بطارياتها.

15 فبراير أولى خطوات دخول «أوديسيوس» التاريخ

15 فبراير الجاري، كانت الخطوة الأولى لمركبة «أوديسيوس» القمرية الأمريكية، لدخولها التاريخ عقب انطلاقها من ولاية فلوريدا الأمريكية في مهمة حملت اسم «آي إم1»، بهدف نقل معدات علمية تابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا» على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس».

وجاء يوم الخميس الماضي، لحظة تاريخية لهبوط أول مركبة فضاء أمريكية الصنع على سطح القمر في عملية شهدت عدة مصاعب في بداية الهبوط. مرحلة صعبة تعرضت لها مركبة «أوديسيوس» القمرية الأمريكية، أثناء عملية الهبوط. قوة دفع كبيرة من محرك المركبة ساهمت في إبطاء مركبة الهبوط أثناء هبوطها على سطح القمر، وكانت تسير بسرعة ما لا يقل عن 1800 متر في الثانية.

وسائل إعلام عالمية، قالت في تقارير إن أجهزة ليزر كانت من المفترض، وفق لوسائل الإعلام، أن تؤمن إرشادات للمركبة الفضائية لم تعمل، وتم الاعتماد على حل بديل من خلال أداة تابعة لـ«ناسا» في مركبة الهبوط كان مقرراً اختبارها خلال المهمة فقط.