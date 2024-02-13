قصور ذهبية تسبح في الفضاء.. هل اكتشفت «ناسا» الجنة؟

دائمًا ما تهتم وكالة «ناسا» باكتشاف الفضاء الخارجي من كويكبات ومذنبات وأجرام سماوية، وخلال الآونة الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو، يُفيد بأنّ «ناسا» اكتشفت «الجنة»، وهو ما علق على حقيقته، المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية.

مقطع الفيديو المتداول، كان بعنوان «ناسا اكتشفت مكان الجنة»، وكشف صورًا تحتوي على قصور عالية ذهبية اللون تسبح في الفضاء، وجرى التقاطها بواسطة تليسكوب «هابل» الفضائي.

حقيقة اكتشاف ناسا للجنة

الأخبار التي تداولها البعض، كانت بناءً على ما نشرته صحيفة أمريكية ساخرة متخصصة في الأخبار الخيالية، تدعى «ويكلي وورلد»، إذ نشرت صورًا للجنة ونسبتها إلى وكالة ناسا، مصحوبة بتعليق: «صورة التقطتها وكالة ناسا في التسعينيات وأخفتها عن الجمهور»، ووفق موقع «USA today»، فإن تلك الصور يجري تداولها عبر الإنترنت منذ عام 2009.

كلير أندر يولي، المتحدثة باسم «ناسا»، نفت الأخبار المتداولة، وأكدت أنّ ما ورد من صور للجنة ليس لها علاقة بالواقع، قائلة:«لقطات الفيديو والصور التي تزعم بأن ناسا اكتشفت مكان الجنة، ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة»، وفق «USA today».

«ناسا»: الصور ليست حقيقية

ونشرت وكالة ناسا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا لبعض الكويكبات يشع منها الضوء نتيجة تداخلها، وتشبه ما يتداوله رواد منصة «تيك توك»، وعلقت عليها قائلة: «بحار الفضاء العظيم»، ما يثبت أنّه جرى تحريف الصور ونشرها على أساس ادعاء اكتشاف الجنة، وفق «يولي».