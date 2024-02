مركبة فضائية خاصة تدخل التاريخ.. تفاصيل مهمة «أوديسيوس» على سطح القمر

أقلعت الأسبوع الفائت من فلوريدا الأمريكية، مركبة «أوديسيوس» أو«أودي» أو «آي أم 1» الفضائية الأمريكية، إلى الفضاء في مهمة نقل معدات علمية تابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، بينها كاميرا، وتعد أول مركبة فضائية أمريكية الصنع تهبط على سطح القمر، أمس الخميس منذ 5 عقود منذ وقت انتهاء «برنامج أبولو» في عام 1972.

«أوديسيوس» التي ابتكرتها شركة «إنتويتيف ماشينز»، التي تتخذ من مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، مقرا لها، هبطت بنجاح أمس الخميس، على سطح القمر، عقب إطلاقها من جانب وكالة «ناسا» وشركة «سبيس إكس» التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وشركة «إنتويتيف ماشينز» أطلقت المركبة على متن الصاروخ «فالكون 9» في 15 فبراير الجاري.

هبوط «أوديسيوس» على سطح القمر، يعد الأول لمركبة فضاء أمريكية على السطح منذ المهمة الأخيرة لـ«أبولو 17» قبل أكثر من 50 عاماً، ما يعد إنجازا هو الأول من نوعه لشركة «إنتويتيف ماشينز» الأمريكية الخاصة، عقب نجاح هبوط مركبة «أوديسيوس»، التي يبلغ ارتفاعها حوالى 4 أمتار، أمس الخميس، على سطح القمر وتحديدا في منطقة القطب الجنوبي من القمر، وفقا لإذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

Your order was delivered… to the Moon! @Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU