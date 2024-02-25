أشهر أنواع سمك البحر في مطروح.. أبرزها «الأسد والمغازل والكحلة» (صور)

تتميز محافظة مطروح بأسماكها المتنوعة، والتي يجري صيدها من سواحل البحر المتوسط الممتدة بطول 455 كيلومتر، حيث يقبل عليها المواطنين وتتواجد بكثرة على موائد الغذاء في معظم المنازل خلال موسم الشتاء.

أشهر أنواع السمك في مطروح

تشتهر محافظة مطروح بالعديد من أنواع سمك البحر، التي يجري صيدها من خلال أمهر الصيادين خلال هذه الأيام حسب الحاج نصر الله تماوي الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح لـ«الوطن»، ومن هذه الأنواع «الموزة والدينيس، والشراغيش الكبيرة والصغيرة، والخضر الكبير والوسط، وعايدة، وسمك التونة، والمرمار، والأسد، واللوت، والجمبري، والسبيط والجندوفلي، والتنون، والمغازل، والكحلة».

أسماك طازة

وقال رئيس جمعية الصيادين بمرسى مطروح: لدينا جميع الأسماك وتأتي وارد يومياً من البحر من خلال الصيادين التي تشرف عليهم الجمعية بإجمالي 1000 من صيادي مراكب الجر، وصيادين القدم والغزل، وتنشط عمليات الصيد على شواطئ مرسى مطروح وفي مناطق السلوم وسيدي براني والنجيلة وشرقا في اتجاه سيدي حنيش ورأس الحكمة وغيرها من السواحل الممتدة حتى الإسكندرية.