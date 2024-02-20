تراجع أسعار 5 أنواع من السمك في الأسواق.. «البلطي نزل 4 جنيهات»

شهدت أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم، الثلاثاء 20 فبراير 2024، ثباتًا ملحوظًا مع تراجع أسعار 5 أنواع من السمك.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور أسعار السمك اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- بلغ سعر كيلو قشر البياض اليوم نحو 126 جنيها، ليسجل تراجع بنحو 3 جنيهات للكيلو.

- وسجل سعر كيلو البلطي الأسواني نحو 84 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات في الكيلو.

- سجل سعر كيلو الجمبري الصغير نحو 173 جنيها، بتراجع بلغ 7 جنيهات في الكيلو الواحد.

- وبلغ سعر كيلو سمك المرجان نحو 144 جنيها، بتراجع نحو 1.6 جنيه.

- بينما بلغ سعر كيلو سمك الثعابين نحو 199 جنيها، بتراجع نحو 3 جنيهات.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سجل سعر كيلو سمك الماكريل المجمد نحو 106 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو السمك الشعور 151 جنيها.

- بلغ سعر كيلو السردين المجمد نحو 77 جنيها.