تراجع أسعار 5 أنواع من السمك في الأسواق.. «البلطي نزل 4 جنيهات»
كتب:
عبير منصور
10:56 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
السمك اليوم
شهدت أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم، الثلاثاء 20 فبراير 2024، ثباتًا ملحوظًا مع تراجع أسعار 5 أنواع من السمك.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور أسعار السمك اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:
أسعار الأسماك في مصر اليوم
- بلغ سعر كيلو قشر البياض اليوم نحو 126 جنيها، ليسجل تراجع بنحو 3 جنيهات للكيلو.
- وسجل سعر كيلو البلطي الأسواني نحو 84 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات في الكيلو.
- سجل سعر كيلو الجمبري الصغير نحو 173 جنيها، بتراجع بلغ 7 جنيهات في الكيلو الواحد.
- وبلغ سعر كيلو سمك المرجان نحو 144 جنيها، بتراجع نحو 1.6 جنيه.
- بينما بلغ سعر كيلو سمك الثعابين نحو 199 جنيها، بتراجع نحو 3 جنيهات.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر
- سجل سعر كيلو سمك الماكريل المجمد نحو 106 جنيهات.
- بلغ سعر كيلو السمك الشعور 151 جنيها.
- بلغ سعر كيلو السردين المجمد نحو 77 جنيها.