مفاجأة في أسعار السمك اليوم.. انخفاض وصل إلى 27 جنيها

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، اليوم، انخفاضًا ملحوظا، إذ تراجعت أسعار 10 أنواع من الأسماك، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الأسعار كاملة، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

- بلغ سعر كيلو الجمبري الوسط نحو 244 جنيها، بتراجع بلغ 27 جنيها.

- وسجل سعر كيلو سمك الشعور نحو 145جنيها، بقيمة تراجع بلغت 5 جنيهات للكيلو.

- بينما وصل سعر كيلو سمك القاروص نحو 190 جنيها، بتراجع نحو 7 جنيهات في الكيلو الواحد.

- بلغ كيلو البلطي الصغير نحو 60 جنيها، بتراجع بلغ 4 جنيهات.

- ووصل سعر كيلو الجمبري الممتاز إلى 316 جنيها، ليسجل تراجعا بنحو 16 جنيها في الكيلو.

- وبلغ سعر كيلو سمك البربوني نحو 143 جنيها، بتراجع نحو 1.76 جنيه.

- ووصل سعر كيلو المرجان الوسط إلى 112 جنيها، بتراجع نحو1.3 جنيه.

- وعن سعر كيلو سمك الثعابين فبلغ نحو 212 جنيها، بتراجع نحو 5 جنيهات للكيلو.

- بينما تراجع سعر السمك البلطي الفيلية بنحو 5 جنيهات ليسجل نحو 145 جنيها.

- وتراجع سعر كيلو سمك موسى بنحو 8 جنيهات ليسجل نحو 192 جنيها.