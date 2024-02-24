محام لبناني يرفع دعوى قضائية على نانسي عجرم بعد مصافحتها لإسرائيلي

أعلن محامٍ لبناني رفع دعوى قضائية ضد الفنانة نانسي عجرم متهمها بالتطبيع مع إسرائيل، ومخالفتها لقانون المقاطعة اللبناني الذي يُحرم أي تعامل مع الإسرائيليين؛ لاسيما مع حالة الحرب التي تواجهها لبنان مع إسرائيل، وذلك بعدما ظهرت الفنانة في صورة مع مدون سفر إسرائيلي، يدعى إيتزيك بلاس، على هامش حفلها الغنائي في قبرص، وكانت تصافحه وتتبادل معه الحديث.

نانسي عجرم ترد على أزمة صورتها مع إسرائيلي

دافعت نانسي عجرم عن نفسها في أول رد لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلة «مازلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض المحرضين الذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين، وشكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان، وستبقى محبة الناس درعًا يحميني من الكراهية والشر والحقد».

وتابعت قائلة: «أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي، لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة، ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء، هدفي واضح، وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي، ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله، ولكم حبي ولهم دعاء بالصبر».

وقد سبق وتعرضت الفنانة نانسي عجرم لنفس الانتقادات في يونيو من العام الماضي واتهمها الجمهور بالتطبيع مع إسرائيل، لانتشار صورتها مع إحدى الإسرائيليات ألقت بها في مرمى الاتهامات أيضًا، لتدافع عنها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور «بتموتوا بس تشوفوا نجاح، من كتر فشلكم النجاح بيستفزكم، ضوي ضوي بعد أكثر نجمتا، منفتخر فيكي وبنجاحاتك، كل الحب والاحترام الله يحميكي».