«تنفيذي الغربية» يوافق على تحديث الأحوزة العمرانية لـ3 مدن و6 قرى

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، على تحديث الأحوزة العمرانية بعدد من القرى والمدن والعزب.

تحديث الأحوزة العمرانية في الغربية

وقال محافظ الغربية إن المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية وافق خلال الاجتماع الشهري على تحديث الأحوزة العمرانية لـ3 مدن و6 قرى و30 عزبة بالمحافظة، وهي مدينة قطور وسمنود وزفتى وقرى كفر الدغايدة ومنشأة حسن بزفتى وتاج العجم بالسنطة وسجين الكوم وسملا بقطور وإخناواي الزلاقة بطنطا.

أسماء العزب بعد تحديث الأحوزة

وكشف محافظ الغربية أسماء العزب وهي «موسى موسى، جلفدان، السيد علي، سالم عامر، البنان، راغب عطية، سيدي سعد الدين، المطبش، الأنشا، شريف صبري، امتداد شنراق سابقا الطوال، سيدي علي، أبو طرطور، ياسين، سيد سليمان، نجع الست، نجع المنشاوي (حامد الشواربي) أم حسين (الوقف)، عبد الله أغا الصغرى، أبو حجازي (محمد حبس الحو البحرية)، رمزي عابدين (السيد باشا رمزي)، سنبل، والبهي، الأرنطة، الشريف، المنشاوي، سليم فهمي، تفيدة هانم، عثمان، عبد المنعم محجوب أبو جازية، الهواشم».