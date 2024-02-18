أسعار كرتونة رمضان في محافظة الغربية.. تبدأ من 180 جنيها

طرحت المجمعات الاستهلاكية، والمعارض والسلاسل التجارية بمحافظة الغربية، كرتونة رمضان بأسعار مختلفة تناسب مختلف الفئات، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

أسعار كرتونة رمضان في محافظة الغربية

وكشفت الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، عن فئات وأسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الغربية، التي يحرص على تجهيزها بمختلف أنواع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، إلى أن السلع الغذائية جميعها متوفرة بأسعار مخفضة للمواطنين، في مختلف الهايبرات والمحلات التجارية والسلاسل التجارية والمعارض، وذلك في إطار استعدادات الدولة لتوفير السلع الغذائية، مع دخول شهر رمضان.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الغربية

يجري تحديد أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الغربية، حسب محتواها من سلعة غذائية، وتبدأ من 180 جنيهًا وتصل إلى 400 جنيه، وتضم مختلف السلع الغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية، في شهر رمضان 2024، وهي كالتالي:

كرتونة رمضان بسعر 180 جنيهًا وتتكون من:

كيلو أرز.

مكرونة 750 جرامًا.

زجاجة زيت 500 مللي.

عبوة شاي 400 جرام.

صلصة طماطم 350 جرامًا.

كرتونة رمضان بسعر 250 جنيهًا:

2 كيس أرز

2 كيس مكرونة

كيس ملح

كيس سكر

زجاجة زيت

نصف كيلو تمر

علبه صلصة

كرتونة رمضان بسعر 400 جنيه: