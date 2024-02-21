محافظة الغربية تعلن مواعيد توزيع السكر في منافذ «أهلا رمضان»

أعلنت محافظة الغربية مواعيد توزيع السكر داخل منافذ ومعارض السلع الغذائية ومنها معارض أهلا رمضان 2024 بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة احتكار السلع وجشع التجار.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه أصدر تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري والصحة وحماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك للعمل على محاربة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وجشع التجار والاحتكار.

مواعيد توزيع السكر

وأكد أنه يتم توزيع السكر في منافذ ومعارض أهلا رمضان 2024 من الساعة 1 حتى 7 مساء يوميا، ولا يتم التوزيع قبل أو بعد الموعد، وبحضور الرصد والتموين للرقابة على عملية التوزيع.

كما شدد على ضرورة التأكيد الدائم على توافر جميع السلع الرئيسية بجميع المنافذ «سمن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، دقيق، فول، عدس، شاي»، مع استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان، خاصة السلع الاستراتيجية، بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

توافر السلع الغذائية

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.