5 أعمال مستحبة في ليلة النصف من شعبان.. منها الصدقة والدعاء

يتقرّب المسلمون إلى الله في الأشهر الحرم بالصلاة والعبادات، وبالأخص في شهر شعبان، ومع اقتراب شهر رمضان هناك 5 أعمال مستحبة في ليلة النصف من شعبان التي تبدأ من بعد مغرب اليوم، وخصها الله بفضل كبير كغفران الذنوب ومراجعة الأعمال وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.

أعمال مستحبة في ليلة النصف من شعبان

أهم الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان هي ذكر الله، وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما جاء في الحديث النبوي «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا».

قراءة القرآن في ليلة النصف من شعبان

تعتبر قراءة القرآن من الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان، وأوضحت الإفتاء أن قراءة القرآن من المصحف لها فضل عظيم، وذلك لأن الأجر فيها مضاعف؛ لما فيها من مداومة النظر في المصحف الكريم، وحمله، ومسه؛ ممَّا يظهر منه أن فيها استعمال أكثر من جارحة؛ وهذا أرفع درجةً، بالإضافة إلى أنها تُمَكِّنُ القارئ من التفكر فيه، واستنباط معانيه.

الدعاء في ليلة النصف من شعبان

يعد الدعاء في ليلة النصف من شعبان عبادةٌ عظيمة، فقال الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، وهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، كما أنه يُعبّر عن افتقار العبد إلى الله تعالى.

قيام الليل في ليلة النصف من شعبان

وقال الله تعالى في فضل قيام الليل: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»، ويُقرب قيام الليل العبد من الله تعالى ويرفع درجاته في الجنة.

الصدقة في ليلة النصف من شعبان

الصدقة تعد من أحب الأعمال إلى الله وتقي من النار، وقال الله تعالى: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، فالصدقة تُطفئ غضب الله تعالى وتُدفع البلاء.