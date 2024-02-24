دعاء ليلة النصف من شعبان 1445.. يحفظ النفس ويجلب الرزق

يعد دعاء ليلة النصف من شعبان 1445، من الأدعية التي يرجى استجابتها، ولذلك من المستحب التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في تلك الليلة، وذلك لما ورد عن جمهور العلماء بأنها من الليالي الفضيلة التي يُستحب فيها التقرب إلى الخالق سبحانه وتعالى بالرجاء والدعاء والطلب، وذلك إضافة إلى عدد من الطاعات والعبادات الأخرى التي من السنة القيام بها.

دعاء ليلة النصف من شعبان 1445

وحول دعاء ليلة النصف من شعبان 1445، قال الدكتور عبد الهادي زارع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، لـ«الوطن»، إنّه من المستحب الدعاء ومناجاة الله بأسمائه وصفاته والثناء عليه، وذكر نعمه، لافتاً إلى الصيغ المتعددة لدعاء الله، ومنها: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ».

دعاء ليلة النصف من شعبان لغفران الذنوب

ومن صيغ الدعاء في ليلة النصف من شعبان: «إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

ومن أدعية ليلة النصف من شعبان «اللهم إني أشهدك أني لا أحمل في قلبي غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولا شحناء ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وأني أحللت وسامحت كل مـن ظلمني أو اغتابني من عقوبتك، اللهم فارحم ضعفي وعجزي، واسترني وعافني فى بدني، واغفر ذنبي وأجرني من عذابك يوم القيامة، اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك واعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق حتى أقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك واسعد بسابغ نعمائك فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك واستعذت بعفوك من عقوبتك وبحلمك من غضبك فجد بما سألتك وانل ما التمست منك اسألك بك لا بشيئ هو أعظم منك».

كما يمكن للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء «اللهم اجعلني ممن سعد جده وتوفر من الخيرات حظه، واجعلني ممن سلم فنعم، وفاز فغنم واكفني شر ما اسلفت واعصمني من الازدياد في معصيتك وحبب الي طاعتك وما يقربني منك ويزلفني عندك، سيدي اليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب ادبتَّ عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وانت الغفور الرحيم اللهم فلا تحرمني مارجوتُ من كرمك ولا تؤيسني من سايغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة بأهل طاعتك واجعلني في جنة من شرار بريتك».

ومن دعاء ليلة النصف من شعبان «ربِّ إن لم أكن من أهل ذلك فأنت اهل الكرم والعفو والمغفره وجد علي بما أنت أهله لا بما استحقه فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك، وعلقت نفسي بكرمك فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف فيها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري. وتكشف بها همي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلوا بها حزني، وتبيض بها وجهي، وتجمع بها شملي، يا أرحم الراحمين اللهم هب لي قلباً تقياً نقياً من الشرك برياً لا كافراً ولا شقياً».