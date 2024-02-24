خبراء اقتصاد: توقعات باستقرار أسعار العقارات ورواج السوق بعد صفقة رأس الحكمة

قال عبد الرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إن كل القطاعات الاقتصادية، ستتأثر تأثيرًا إيجابيًا بصفقة الاستثمار المباشر، في منطقة رأس الحكمة، ويأتي على القطاع العقاري، على رأس تلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا دون حدوث زيادة.

رواج السوق العقاري:

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن صفقة رأس الحكمة بادرة خير في حدوث رواج في السوق العقاري، فضلا عن انتعاشه في العرض والطلب بالتوازي مع ثبات نسبي في الأسعار، يسهل عملية التسعير ذاتها، ووضع سعر لتكلفة الوحدة يناسب كلا الطرفين، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية تعتبر أنسب فترة لشراء العقار.

أفضل الأوعية الادخارية:

ومن جانبه، قال محمود بدر الدين، الخبير والمطور العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن دخول الاستثمارات الأجنبية الخاصة بصفقة رأس الحكمة، ستسهم في تراجع العديد من أسعار السلع، ومن بينها أسعار المواد الخام، وبالتالي ينعكس ذلك على استقرار أسعار العقارات، موضحًا أنّ العقار يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار كما أنه يعد من أفضل الأوعية الادخارية.

وتابع «بدر الدين»، أنّ الساحل الشمالي يعتبر درة من درر تاج المدن المستدامة، متوقعًا أن تجذب منطقة الساحل الشمالي السياح بشكل أكبر، من مدينة شرم الشيخ ومدينة الغردقة.