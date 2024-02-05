هل الاستثمار في الذهب أفضل من العقارات حاليا؟

يرغب عدد كبير من المواطنين في الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن، فيما يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن سوق الذهب تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية، مرجحاً السبب وراء تراجع أسعاره إلى انخفاض معدلات الطلب على الشراء.

الاستثمار في شراء الذهب

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستثمار في الذهب في الفترة الحالية غير مربح للمواطن العادي، لأن السوق حالياً تحكمها المضاربة، كما أن تحديد الوقت المناسب للبيع قد يصعب على بعض المواطنين، كما أن الانتقال لشراء العقارات أفضل في الفترة الحالية لأنها أكثر استقراراً وثباتاً من الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3942 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3450 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2957 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2306 جنيهات للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27600 جنيه للشراء، بدون مصنعية، فيما سجلت الأوقية الذهبية نحو 2040 دولارا.