وزير الرياضة: ماضون في توسيع مشروعات النشء والشباب بالمحافظات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب، لافتًا إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

وأوضح أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

توفير الدعم اللازم لإنجاح دوري مراكز الشباب

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلى توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلى العمل على زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوي الذي تراعيه الوزارة في منافسات الدوري واتخاذ الإجراءات الواجبة.

وأشار إلى أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره المهم في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وشَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة بورسعيد بين فريقي مركز شباب الجرابعة ومركز شباب سبورتنج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

الجرابعة بطلا لدوري مراكز شباب بورسعيد

وتوُج فريق مركز شباب الجرابعة بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة بورسعيد بعد تغلبه على فريق مركز شباب سبورتنج في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب المدينة الرياضية، بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي؛ ليتأهل الجرابعة إلى التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.