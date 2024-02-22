وزير الشباب ينعى هاني الناظر: «خدم الكل بمحبة وتواضع»

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هاني الناظر، الطبيب المعروف ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الوزير: «الراحل كان مثالاً وطنيًا يحتذي به، يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة لشباب ونشء مصر، خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر».