مصطاي يواجه شطانوف في نهائي دوري مراكز الشباب بالمنوفية الأحد المقبل

أنهت الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، إحدى الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، كل الترتيبات اللازمة، لإقامة مباراة نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة المنوفية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

نهائي دوري مراكز الشباب الأحد المقبل

وتقام مباراة نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة المنوفية للموسم 2023-2024، بين فريقي مركز شباب مصطاي التابع لمركز قويسنا، ومركز شباب شطانوف التابع لمركز أشمون، يوم الأحد المقبل، 25 فبراير2024، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور سمير كرم مديرمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

فوز مركز شباب مصطاي 5/ 2 على أشمون

وأعلنت وزراة الشباب والرياضة، عن صعود مركز شباب مصطاي، للمباراة النهائية بعد فوزه على مركز أشمون بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليواجه فريق مركز شباب شطانوف بعد صعوده على حساب فريق مركز شباب جزي، بفوزه بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية دوري مراكز الشباب في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية لانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دوري مراكز الشباب نجح من خلال النسخ التسعة الماضية، في جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية، فضلا عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات وليس الرياضية فقط.

وأكد الدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، أن النسخة الحالية لدوري مراكز الشباب، شهدت اهتماما كبيرا وغير مسبوق، لافتا إلى زيادة قيمة جوائز المسابقات لتصل الى 100 ألف جنيه للفريق الفائز بكأس المحافظة، و75 ألفا للفريق الوصيف، و50 ألفا لصاحب المركز الثالث، بالاضافة الى احتساب كل نقطة حصل عليها كل فريق من فرق دوري مراكز شباب المحافظة ب500 جنيه.

وأشار «عبد القادر» إلى أن التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب ستشهد انضمام فريق «كابيتانو مصر» ليصبح عدد الفرق المشاركة في التصفيات النهائية، 28 فريقا تمثل 27 محافظة، مضافا إليها كابيتانو مصر.