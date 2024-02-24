أستاذ علوم سياسية: مصر تشهد نهضة شاملة للارتقاء بحياة المواطن

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية تشهد نهضة شاملة على جميع الأصعدة؛ تهدف في الأساس إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

إنجازات الدولة المصرية

وأشار «فهمي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى العديد من الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الإطار مثل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت العديد من البرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل تكافل وكرامة، ومظلة المعاشات، ومبادرة حياة كريمة، والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء الطرق والمحاور الجديدة وتحسين شبكات الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة النقل العام.

وتابع: «يأتي ذلك بالإضافة إلى جهود الدولة في التركيز على المشروعات الاستثمارية التي تساهم في توفير فرص العمل، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة مثل صفقة رأس الحكمة، التي تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر الاقتصادي، وأيضا الإنجازات في مجال تطوير البنية الداخلية مثل إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأثنى أستاذ العلوم السياسية على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وحرصه على توفير الخدمات للمواطنين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدا أن المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي تُعد من أهم المشروعات التي شهدتها مصر على مدار تاريخها، وأنها تُبشر بمستقبل أفضل للمواطن المصري.