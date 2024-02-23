شيخ مشايخ قبائل سيناء: نعيش تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إنَّ سيناء في الخط الأول للتنمية التي أصبحت شاملة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، خاصةً في النشاط الزراعي.

التنمية في سيناء

وأضاف «الخرافين»، في مداخلة هاتفية له، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تنمية سيناء تعد إضافة إلى مساحة مصر الزراعية: «أدعو من في الوادي أن يجيئوا إلى أراضي سيناء ويعمروها، بغرض سد الفجوة وزيادة عدد الأيدي العاملة خاصة في وسط سيناء التي بها آبار».

بيت و5 أفدنة لكل مواطن في سيناء

وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء: «تم بناء البيوت بـ وسط سيناء، وكل مواطن يجىء إليها يحصل على بيت و5 أفدنة مزروعة بالزيتون، ويتم تخصيص ماكينات مياه لكل مجموعة من المزارعين».

واستطرد: «نحن في حاجة ماسة إلى أيدي عاملة في سيناء وسط إتاحة فرص عمل، ويمكن تسلم أراضي ووجود إقامة، كما أنه بالساحل الشمالي أيضا على البحر الأبيض المتوسط أراضي ومتوافر ماكينات التحلية هناك وسط جهود غير مسبوقة للتنمية تشمل كافة ربوع مصر».