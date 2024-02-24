قيادي بـ«مستقبل وطن»: صفقة رأس الحكمة تاريخية في مسار الاصلاح الاقتصادي

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إنّ صفقة رأس الحكمة نقلة تاريخية ونوعية، في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق طفرة تنموية شاملة.

أهمية صفقة رأس الحكمة:

وأكّد «سعيد» في بيان، منذ قليل، أنّ المشروع يتوج جهود الدولة الساعية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وجذب استثمارات جديدة تساهم في رفع معدلات النمو، وتزيد من متانة وصلابة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنّ الشفافية في طرح كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة ردت على كل الشائعات الخبيثة، التي حاولت الصيد في الماء العكر وترويج أكاذيب لا صحة لها، في محاولة للنيل من استقرار الوطن.

جذب المزيد من الاستثمارات:

وتابع: «هذه الصفقة ستكون حافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق رواج اقتصادي كبير يساهم الدولة في الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها، وكذلك تحقيق نمو مستدام».

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة، بصورة آمنة تساهم في خلق مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.