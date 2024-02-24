وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى منيا القمح 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وأعمال التطوير.

تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وقام بمناقشة بعض المقترحات لتحسين خطوط السير بالقسم، موجهاً بسرعة تفعيل غرفة التصنيف الموجودة بمدخل الاستقبال.

الأماكن المقترحة لنقل عدد من العيادات الخارجية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود الأماكن المقترحة لنقل عدد من العيادات الخارجية بها، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطويرها وتشغيل العيادات بها، متابعاً غرفة السجلات الطبية.

وأكد على تنظيم جميع الملفات الطبية، وفقاً للمدد الزمنية ولكل قسم طبي بالمستشفى، كما وجه بزيادة منافذ صرف الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك زيادة عدد العاملين بالخزينة لمنع تكدس المواطنين.

كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً مدير عام الطب العلاجي بعمل عروض من أطباء الرمد والقلب لأحد المرضى بالمستشفى.

وناقش وكيل وزارة الصحة، مع إدارة المستشفى بعض المقترحات لتطوير عددا من الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.