«الصحة» تحذر من 3 أعراض تظهر على المواطنين خلال الفترة الحالية.. اعرفها

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض التي تظهر على المواطنين خلال الفترة، ويجب الذهاب إلى الطبيب حال ظهورها، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع التوعية المجتمعية بالسلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

أعراض مهمة يجب الانتباه لها

وشملت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة في تقريرها الرسمي وعممته على مديريات الشؤون الصحية: «صعوبة التنفس- السعال المزمن (مصحوبًا في بعض الأحيان بالبلغم)- الشعور بالتعب».

الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، مشيرة إلى أن أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن تسوء سريعًا، وتحدث نوبات هيجان مفاجئة عادة ما تستمر لبضعة أيام.

ونصحت بضرورة الذهاب إلى أقرب طبيب أو مستشفى لقيام الطبيب أو الفريق الطبي بوصف البروتوكول العلاجي بشكل سريع، محذرة من اللجوء الى الوصفات الطبية التي تؤدي إلى مضاعفات صحية بالغة، مطالبة المواطنين في حال الرغبة في الاستشارة السريعة يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات والتوجيه إلى أقرب مستشفى على الفور.