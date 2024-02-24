نقاشات حول الصحة النفسية في برنامج «8 الصباح» تتحول إلى مبادرة برلمانية

استجابت النائبة مايسة عطوة، لمقترح الإعلامية داليا أشرف، مذيعة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، عن وضع «الصحة النفسية» وإدراجها ضمن العملية التعليمية باليوم الدراسي، ومناقشتها بالمدارس والجامعات، وعدتها بتقديمه للبرلمان لمناقشته.

الصحة النفسية في المدارس والجامعات:

وقالت النائبة مايسة عطوة خلال لقائها مع الإعلامية داليا أشرف على قناة «dmc»: «محتاجين نناقش الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وهقدم مقترح للجنة الشكاوى والمقترحات، بعمل يوم دراسي بين الأسرة والطفل».

أهمية الحوار في المنزل:

وأضافت «مفتقدين جدا لحوار البيت، وده اللي خلى الصحة النفسية متأخرة، ورفع من نسبة الطلاق، وزاد من التنمر وعدم قبول الآخر».

وردت الإعلامية داليا أشرف على النائبة قائلة: «أنا بشكرك وهيبقى شرف لينا وهتبقى قيمة مضافة، لأنه دور الإعلام المفروض يبقى مؤثر».