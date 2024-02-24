تنويه مهم من «الصحة» بشأن تكليف أطباء مارس 2024

أصدرت وزارة الصحة والسكان مٌمثلة في إدارة التكليف تنويه هام بشأن تكليف أطباء مارس 2024، وقالت الوزارة في تقرير لها على الموقع الرسمي بشأن حركة تكليف الأطباء البشريين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2022 أنه في حال وجود تعديل أو خطأ في أي من البيانات الشخصية المُرسلة من الجامعات التي تشمل «الاسم ومحافظة السكن والرقم القومي»، لابد من إرسال صورة واضحة من وجه أول ووجه ثاني بالألوان من أصل بطاقة الرقم القومي، وليست صورة أبيض وأسود وتكون واضحة.

تكليف وزارة الصحة

وتابعت الوزارة، أنه يمكن الدخول على هذا الرابط بخصوص الطبيبات المُتزوجات عند رفع قسيمة الزواج على موقع التكليف، على أن تكون واضحة من وجه أول ومن وجه ثاني بالألوان من أصل القسيمة، وفي حالة رفع أي قسيمة «وجه أول فقط أو وجه الثاني فقط، أو صورة أبيض وأسود أو غير واضحة البيانات»، لن تقبل ويتم رفع القسيمة مرة أخرى بصورة واضحة.

إدارة تكليف وزارة الصحة

أما بخصوص اسم الطبيب غير مدرج أو المجموع خطأ أو النهاية العظمى أوضحت «الصحة»، أنه يجب التوجه إلى شؤون الخرجين بجامعة التخرج لإرسال نتائج الخريج كاملة وبصورة واضحة.