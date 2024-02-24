مصطفى عمار: اقتصاد مصر متعاف ولدينا بنية تحتية قوية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الأزمات العالمية جعلت أمريكا تقرر رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي؛ ما أدى إلى سحب الأموال الساخنة المستخدمة في الاستثمار بالشرق الأوسط.

الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي بشأن اقتصادها

وأوضح «عمار» خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة «cbc»، أن اقتصاد مصر متعاف، ولدينا مشروعات تعمل باستمرار، ولدينا بنية تحتية قوية، ومصانع تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي بشأن اقتصادها.

آثار الحرب على غزة

وتابع، أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة تركت آثارها على المنطقة بالكامل والعالم أجمع، واقتصاديات كثير من الدول ومن بينها مصر، قائلًا: «كل هذه صعاب تواجه الاقتصاد المصري، ولا يوجد دولة تعاني من حجم التربص بها مثل الموجود في مصر».