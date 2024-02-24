محمود مسلم: العدوان الإسرائيلي على غزة حرب إبادة جماعية

شهد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، احتفالية مؤسسة الروتاري بعنوان «السلام والأمل» المقامة في المتحف القومي للحضارة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقا، وحسن غانم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، والدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر، وعدد كبير من أعضاء مؤسسة الروتاري.

مسلم يدعو إلى تحية السادات

وعبر «مسلم» عن سعادته بحضور احتفالية المؤسسة الروتارية، مشيرا إلى تطور الأعمال والخدمات المجتمعية التي يقدمها الروتاري، ودعا في بداية الكلمة إلى توجيه التحية إلى الرئيس أنور السادات، الذي وقع اتفاقية السلام.

وأضاف: «لقد لعب الإعلام دورا كبيرا وفعالا في نشر ثقافة السلام»، مشيرا إلى الشعارات التي استخدمتها جماعة خائنة مثل الإخوان، والتي استطاعت أن تحصل على شعبية واسعة بسبب ترويج شعار «على القدس رايحين» ومن بعد حرق علم إسرائيل، و«لكن ما أن تولى الإخوان الحكم حتى رأينا رسائلهم التي تبدأ عزيزي شيمون».

خطورة الوضع في فلسطين

وتحدث رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن الحرب الإسرائيلية الدائرة حاليا على غزة، قائلا إنها حرب إبادة جماعية على فلسطين، مؤكدا خطورة الموقف والوضع الذي وصل إليه الشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب.

وتحدث عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، قائلا إن مصر حريصة على دعم غزة وترفض تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقف مصر كان الأوضح والأشرف ناحية القضية الفلسطينية، والقاهرة قدمت نحو 120 ألف شهيد لهذه القضية وحتى في الجيل الشاب لم أرَ مقاطعة جادة للسلع كما رأيت في هذه المرة، وهو ما يؤكد استمرار الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن هناك تطابقا في الموقف الشعبي والرسمي تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر أن مؤسسات الإعلام على مراحل مختلفة تنادي بالسلام، ونرى أن هناك مزايدات تدعو للحرب لكنها أصوات قليلة، مؤكدا أن الحرب لا تصنع مستقبلا ولا تنمية، ومصر ليست دولة معتدية وتلتزم بمعاهداتها، لكن إذا اضطرت للحرب ستحارب.

مصر تعمل على أكثر من محور لدعم غزة

وشدد «مسلم» على أن مصر تعمل على أكثر من محور لدعم الشعب الفلسطيني؛ منها إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، من جانب والجهود الدبلوماسية والتحركات السياسية التي تقدمها مصر من أجل إنهاء الوضع المأساوي في غزة من جانب آخر، مؤكدا أن القاهرة تحرص على دعم غزة لكن ليس على حساب تصفية القضية الفلسطينية ولا على حساب مصر.

وتحدث في الجلسة حسن غانم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان عن دور الهيئات المالية في نشر ثقافة السلام في المجتمع، ومن بينها التعاون مع الروتاري، مؤكدا استمرار الدعم لمؤسسة روتاري لإيمان البنك بالدور الذي تقوم به المؤسسة في تقديم الخدمات المتنوعة بالمجتمع.

وتابع أن العدالة الاجتماعية أساس لنشر السلام في المجتمع لضمان الحصول على فرص متساوية في الحصول على التعليم والصحة والعمل، وفي بنك التعمير والإسكان نحرص على تقديم العون في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات ودعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي.

وأضاف: «ويهمنا أن يكون ما نقدمه له شرط الاستدامة للإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والتركيز على فئات المرأة وذوي الهمم حتى لا يكونوا من الفئات المهمشة وقد ساهمنا في مبادرات تعليمية وصحية وقاربنا على الوصول إلى دمج كامل لذوي الهمم في المجتمع».