تستمر 10 ساعات.. متى تبدأ ليلة النصف من شعبان وتنتهي؟

مع اقتراب هلال شهر رمضان المبارك، يزداد شوق المسلمين لاستقبال ليلة النصف من شعبان، تلك الليلة التي تُعدّ من أعظم الليالي عند الله تعالى، حيث تُفتح فيها أبواب الجنة وتُغفر الذنوب وتُنزل الرحمات.

في هذه الليلة المباركة، يُقبل المسلمون على الله تعالى بكثرة الدعاء والصلاة وقراءة القرآن الكريم، راجين فضله ورحمته ومغفرته.

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟

في السطور التالية، تجيب «الوطن» عن هذا السؤال، وتقدم بعض النصائح لاستغلال هذه الليلة المباركة بأفضل الأعمال الصالحة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي، إنّ ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب اليوم السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24-2-2024م، وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25-2-2024م، وتستمر لأكثر من 10 ساعات.

وحثت «الإفتاء» على استغلال هذه الليلة المباركة بأفضل الأعمال والطاعات، كالدعاء والاستغفار وقيام الليل، وغيرها من الأعمال التي تقرب بين العبد وربه.

دعاء ليلة النصف من شعبان:

وأوضحت دار الإفتاء بعد إجابتها عن سؤال متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي، أن هناك عددًا من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في هذه الليلة المباركة منها: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 39]. إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».