خالد الجندي: بعض الناس لا يؤمنون إلا بالعصا وليس بنبوة موسى نفسه

تحدث الشيخ خالد الجندي، عن خطورة فتنة المسيح الدجال قائلا: «إن خطورة المسيح الدجال تكمن في أنه يأتي بخوارق عجيبة.. فيقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض اخضري فتخضر.. ويقول للمواشي تسمن فتسمن.. وإحنا نؤمن بهذا في الغيب وفي الحديث يأتي الدجال للرجل فيقسمه نصفين ثم يضمه ويحييه مرة ثانية».

خوارق الدجال عبارة عن خداع ليس بحقيقة

وأضاف «الجندي» خلال حديثه بفقرة «حوار الأجيال» ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن كل ما يأتي به الدجال عبارة عن خداع ليس بحقيقة، وأن الإيمان فتنته في الوقت الحالي أصبح أكثر سهولة من إيمان الأولين به، موضحا: «لأن إحنا شفنا دلوقتي سحرة عندهم خداع معقد جدا متقدرش تكشفه وبيعمل عروض الناس كلها تقعد تتفرج عليها».

الساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد مثالا

وأشار إلى أن أشهر صانعي الخداع السحري حاليا الساحر الأمريكي «ديفيد كوبرفيلد»، حيث يصنع عروضا تعتمد على التكنولوجيا بشكل معقد من أدوات إخفاء ومرايات عاكسة وأشياء من هذا القبيل، لكن في النهاية كل ذلك عبارة عن حيل.

وتابع أن المشكلة في العقيدة حاليا، هي هل نؤمن بالله حاليا بسبب خوارق العادات أم نؤمن به دون أن نرى أي خوارق؟، موضحا أن بعض الناس لا يؤمنون إلا بعصا موسى - أي لا يؤمنون إلا بمعجزة - لكن الأنبياء ليسوا بسحرة.