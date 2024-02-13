خالد الجندي: نفتقد فقه الاستعداد للعبادة قبل رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إننا نفتقد فقه الاستعداد للعبادة في رمضان، والذي يتمثل في عدم الدخول للعبادة مرة واحدة، مشيرًا إلى أن البعض يتفاجأ بدخول الشهر الكريم.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن شهر شعبان هو أفضل فترة للاستعداد واستقبال شهر رمضان المبارك.

ونوه الشيخ خالد الجندي، إلى أن الشخص الذي استعد خلال شهر شعبان، سينعم ويتمتع بشهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن قيام الليل من العبادات التي تسهم في زيادة الاستعداد للشهر المبارك.