طريقة عمل البسبوسة الصيامي بدون حليب.. بأقل تكلفة وبسهولة

البسبوسة الصيامي من أشهر الوصفات التي يرغب الكثيرون في معرفة طريقة تحضيرها، قبل بداية الصوم الكبير في الـ11 من مارس لعام 2024، لتقدم الشيف سالي فؤاد أسهل طريقة لتحضير البسبوسة الصيامي بسهولة وفي 10 دقائق ويمكن معرفتها في التقرير التالي..

وصفة عمل البسبوسة الصيامي بأقل تكلفة

يمكنك تحضير البسبوسة الصيامي بدون حليب، وذلك عبر الاعتماد بشكل أساسي على مجموعة من المكونات الأساسية، ويمكن تناول طريقة تحضيرها فيما يلي:

- كاس سميد.

- كاس سكر.

- ½ كاس زيت نباتي.

- كاس إلا ربع فستق حلبي مطحون ناعم.

- معلقة باكينج باودر.

- معلقة فانيلا.

شربات البسبوسة الصيامي

- 2 كوب سكر.

- كاس ماء.

- عصرة ليمون.

خطوات عمل البسبوسة الصيامي

- تغلى مكونات الشربات على النار لمدة خمس دقائق ويتم تركهم جانبًا حتى تبرد تمامًا.

- اخلطي مكونات العجينة مع بعضها البعض ليتكون سائل ثقيل.

- ادهني الصينية زيت نباتي وصبي الخليط فوقهما.

- ادخلي الصينية الفرن يكون ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180.

- يتم تحمير الوجه العلوي لصينية البسبوسة وتزيينها بالفستق الحلبي وجوز الهند.

وصفة عمل البسبوسة الصيامي للشيف فاطمة أبو حاتي

- كيلو دقيق سمولينا.

- كوب سكر.

- نصف كوب جوز هند مبشور.

- ملعقة كبيرة فانيليا.

- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

الشربات

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

ملعقة كبيرة سمنة بلدي

وصفة عمل البسبوسة الصيامي

- ضعي في وعاء كبير السميد أو البسبوسة الجاهزة مع كوب السكر وملعقة البيكنج باودر وجوز الهند المبشور.

- تخلط جميع المكونات الجافة معًا ثم أضيفي الزيت وقلبيه.

- احضري صينية صينية البسبوسة وادهنيها بقليل من الزيت.

- يضاف خليط البسبوسة إلى الصينية ويتم فرده بشكل متساوٍ.

- تقطع صينية البسبوسة إلى مربعات أو مثلثات كما ترغبين.

- يمكنك تزيين البسبوسة بقطع الكاجو أو اللوز أو البندق قبل دخولها الفرن.

- يتم إدخال صينية البسبوسة إلى الفرن وتترك حتى يحمر وجهها.

- بمجرد خروج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة.

- يسكب الشربات على البسبوسة وهو ساخن ثم اتركيها حتى تبرد.