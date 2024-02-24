متى بدأ المصريون القدماء تحنيط موتاهم لأول مرة؟

منذ فجر التاريخ، حيرت الحضارة المصرية القديمة العالم بألغازها وابتكاراتها المذهلة، بدءًا من بناء الأهرامات الضخمة، إلى إتقان علم الفلك، وصولًا إلى فن التحنيط الغامض، فقد ترك لنا أجدادنا إرثًا غنيًا ما زال يُثير فضولنا حتى اليوم.

في هذا التقرير، نغوص في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة، ونُسلط الضوء على بعض العجائب التي خلفتها، مثل سر التحنيط وبداية استخدام هذا العلم الغامض، وفقًا لموقع «live science».

أصول التحنيط

كشف ستيفن باكلي، الباحث في جامعة يورك بالمملكة المتحدة، أن أصول التحنيط عند المصريين القدماء تعود إلى نحو 4300 عام قبل الميلاد، ودلل على هذا الاكتشاف بوجود مومياء عمرها 6300 عام، عثر عليها في إحدى المقابر المصرية القديمة، على بعد 320 كيلو مترًا من جنوب القاهرة.

الراتينج:

اختبر الباحثون غلاف المومياء على راتنجات تستخدم في التحنيط، والراتينج هو مادة صمغية لزجة، مكونة من مجموعة من الصمغ النباتي والشمع والدهون الحيوانية والزيوت النباتية، استخدمها المصريون القدماء في تحنيط موتاهم.

وتاريخ 4300 قبل الميلاد يعني:

- قبل حوالي 1500 عام قبل أن يبدأ المصريون القدماء في بناء الأهرامات.

- وألف عام قبل يخترع المصريون الكتابة.

وحوالي ألف عام قبل أن يتحد المصريون تحت حكم حاكم واحد.