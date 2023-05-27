مصطفى وزيري: التحنيط عند المصريين القدماء كان يبدأ بالأحشاء

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك كشفا أثريا جديدا يضم أكبر ورشتين للتحنيط في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه بعد استمرار الكشف عن أسرار مصر القديمة في سقارة ظهر «بيت التحنيط الآدمي».

وزيري: عثرنا على سرائر مائلة لنزول المياه بعد الغسل

وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال الاكتشاف الأخير تبين وجود «بيت للتحنيط» وتم فيه العثور على سرائر مائلة لنزول المياه بعد غسل الجسد عقب الوفاة وكذا مواد تستخدم في التحنيط.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه خلال التحنيط كان يتم فتح جسد الميت وإخراج 4 أحشاء منه، ثم يضع كل واحد في إناء من أجل تحنيطهم ثم تحنيط الجسد ككل، مشيرا إلى أنه داخل ورش التحنيط جرى العثور على مادة «القطران» التي يستخدم في الأسفلت وذلك من أجل دهن الجلد وحمايته من التفاعلات الكيميائية.