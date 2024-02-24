تُقدر بـ100 مليون دولار.. تحرك عاجل لإنشاء مدينة الذهب بعد إعلان مشروع رأس الحكمة

قال النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبلى، رئيس مجلس النواب، بشأن الاستفسار عن التطورات الخاصة بإنشاء مدينة الذهب بقناة السويس، والتي قد أُعلن عنها في شهر سبتمبر 2021 إلا أنه لم يُتخذ قرارات فعلية للانتهاء منها حتى هذه اللحظة.

مدينة الذهب التعدينية العالمية

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن»، أن إنشاء مدينة الذهب التعدينية العالمية في منطقة قناة السويس تضم في مرحلتها الأولى 500 ورشة ومصنع صغير ومصفاة للذهب وأكاديمية للتدريب على كل الصناعات المرتبطة بالذهب والمعادن الأخرى، الأمر الذي سيعظم من القيمة المضافة من موارد الذهب داخل الدولة المصرية.

وأكد عبيد أن الدولة المصرية تُنتج حاليا فيما يُقارب من 16 طن ذهب سنويا، ومن المقرر أن يزيد إنتاج مصر من الذهب في حال إنشاء «مدينة الذهب» داخل قناة السويس، مؤكدا أن من ضمن الخطط المُقترحة أن يتم التعاون بين دولتي السودان ونيجيريا من أجل شراء الذهب الخام لديهم وتصنيعه في مدينة الذهب، الأمر الذي سيساهم في زيادة المعروض من الذهب، وبالتالي سيكون سعر الذهب متوازيا مع السوق العالمية.

تحرك عاجل لإنشاء «مدينة الذهب» بعد الصفقة الاستثمارية

كما أوضح أن طلب الإحاطة الخاص بإنشاء مدينة الذهب تم مناقشته خلال الأيام الماضية مع وزارة البترول والثروة المعدنية إلا أنه لم يُغلق حتى هذه اللحظة، ومن المقرر أن نتلقى ردودا من الوزارة حول هذا المشروع، وموعد وآلية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن البنك الدولي قام بعمل دراسة لإنشاء مصفاة الذهب والتي تُقدر بـ100 مليون دلار، ومن المقرر أن نشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة، خاصة بعد الانتهاء من الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التي تُتيح للدولة المصرية 35 مليار دولار والتي تساهم في حل العديد من الأزمات.