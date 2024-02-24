خطأ فادح في مباراة الأهلي بنصف نهائي سوبر الطائرة.. أغرب من الخيال

شهدت مباراة الأهلي والصيد، في نصف نهائي بطولة السوبر للكرة الطائرة للسيدات، والتي جمعت بينهما اليوم السبت، خطأ فادحًا وواقعة غريبة تحدث لأول مرة.

ارتداء الفريقين القميص الأزرق والشورت الأسود

شهدت المباراة ارتداء الفريقين القميص الأزرق والشورت الأسود، كما ارتدت اللاعبات اللاتي يلعبن في مركز الليبرو في الفريقين قميصًا باللون الأحمر، وهو ما يُعدّ خطأ فادحًا، بعدما وافق طاقم التحكيم على لعب المباراة والفريقان يرتديان نفس الألوان.

ماذا حدث في مباراة الأهلي والصيد لسيدات الطائرة؟

وتنص اللوائح في كافة الألعاب الجماعية على أن يرتدي كل فريق لونًا مختلفًا، وهو ما لم يحدث خلال مواجهة الأهلي والصيد، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحقق الأهلي الفوز على الصيد في نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية مع الزمالك، الذي تخطى بدوره نظيره سبورتنج بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة السوبر، لسيدات الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك، يوم الاثنين المقبل.