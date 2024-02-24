خبير سياسي: زيارة رئيس إريتريا لمصر في إطار إحياء الدائرة الأفريقية بسياسات القاهرة

قال الدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأفريقية، إنّ الإطار الكبير الذي تندرج ضمنه زيارة الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، لمصر، هو إعادة إحياء الدائرة الأفريقية في سياسات القاهرة، موضحًا أن «مصر افتقدت دورها الأفريقي لفترة ليست بالقليلة، وانزوينا عن الساحة الأفريقية لأسباب كثيرة، لا مجال للخوض فيها، بعد أن كان لنا الريادة والزعامة الأفريقية دون منافس».

وأضاف «طايع»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»، مساء اليوم السبت: «في آخر 10 سنوات، بدأنا نستعيد هذه الدائرة مرة أخرى، عبر عدد من التحركات، بعضها تقليدية على صعيد الدبلوماسية، وبعضها على صعيد دبلوماسية القمة من خلال القيادة السياسية».

وتابع: «مصر أصبحت منغمسة في كل قضايا القارة الأفريقية، سواء مهددات الأمن القومي المرتبطة بالأمن بمعناه التقليدي أو غير التقليدي، أو القضايا ذات الصلة بالأمن والازدهار والرخاء، والعمل على تسريع وتيرة أجندة أفريقيا 2063».