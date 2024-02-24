مصطفى عمار: مصر لا تقع وإن وقعت وجدت متكئا

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه كتب «بوست» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد توقع عقود مشروع «رأس الحكمة» مع الجانب الإماراتي، كتب «مصر لا تقع وإن وقعت وجدت متكئا».

صانع المعروف لا يقع

وأضاف «عمار»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، أن أحد أصدقائه، وهو شخصية عامة، علق على هذه الجملة، قائلا له بأن مصر ليس متكأها مشروع استثماري، فرد عليه بأن أصل الجملة الذي اقتبسها هي «صانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكأ»، لافتا إلى أن متكأه هو المعروف الذي صنعه.

ولفت أن متكأ مصر هنا هو ما قدمته للعروبة والعالم والإنسانية بتعليمهم الحضارة والفنون والثقافة والطب وكل شيء، متكأ مصر ليس بمشروع بمليارات الدولارات، ولكن ما قدمته على مدار تاريخها للبلاد العربية وللإنسانية.