شركة جوجل تنفي شائعات إغلاق بريدها الإلكتروني: «Gmail باقٍ للأبد»

انتشرت عدة صور خلال الساعات الماضية، تزعم إرسال شركة «جوجل» رسائل إلى عملائها، تفيد بإغلاق البريد الإلكتروني «Gmail»، وعدم تمكن المستخدمين بعد الأول من أغسطس المقبل، من إرسال واستقبال وتخزين رسائل البريد.

رسالة أثارت قلق مستخدمي البريد الإلكتروني

وأثارت الرسالة السابقة التي نوهت إلى توقف خدمات البريد الإلكتروني قلق ملايين المستخدمين حول العالم، وانتشرت المعلومات الخاطئة على نطاق واسع، فيما أرجع البعض الإغلاق المتوقع إلى الجدل الأخير لصور الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Google، Gemini، والتي أنتجت صورًا لجنود نازيين متنوعين عرقيًا، وكان مصدرها البريد الإلكتروني لذلك اعتقد البعض أن «جوجل» سوف تتوقف عن دعم Gmail.

وكان السبب في انتشار الرسالة المزيفة، بعض المستخدمين الذين كانوا يعرفون أنها غير حقيقية ومع ذلك جرى تداولها على سبيل المزاح، بينما اعتقد آخرون أنها عبارة عن إعلان حقيقي.

رد سريع من جوجل على الشائعات

وبعد الشائعات التي ادعت توقف خدمات البريد الإلكتروني، صرّحت شركة جوجل بإن ما يدور بين المستخدمين عبارة عن معلومات خاطئة، وطمأنت المستخدمين بأنهم ليسوا على وشك فقدان بريدهم الإلكتروني، مؤكدة أنّ «Gmail» باقٍ للأبد، وذلك وفق موقع «business insider».

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة Google عن مزايا جديدة تشبه ميزة Help Me Write، التي طرحتها مع تحديث Chrome M122، وسيتم الكشف عن هذه الإضافة المبتكرة لقدرات Chrome، خلال حدث Google I/O 2023 في مايو المقبل.