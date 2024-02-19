كلمات أغنية كدابة لـ حسام حبيب تتصدر تريند «جوجل»

تصدّرت كلمات أغنية الفنان حسام حبيب «كدابة» خلال الساعات القليلة الماضية، التريند ومحركات البحث على «جوجل»، والذي عاد بها للغناء مرة أخرى بعد فترة غياب والابتعاد عن الساحة الغنائية لمدة 8 سنوات.

إشادات الجمهور بأغنية كدابة لحسام حبيب

وفور طرح حسام حبيب الأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وموقع الفيديوهات «يوتيوب» انهالت عليه تعليقات الجمهور والإشادة بالأغنية وكلماتها والثناء على صوته الذي افتقده الجمهور منذ سنوات.

كلمات أغنية «كدابة»

أغنية «كدابة» لحسام حبيب من كلمات: ‫عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقي أمين نبيل.

وتقول كلمات الأغنية: «كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة.. نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا».