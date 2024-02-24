مبادرة مجانية للكشف عن الاعتلال الكلوي في الإسماعيلية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت مبادرة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة «مجانا» بوحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وقال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف التشخيص المبكر لأمراض الكلى وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.

فحوصات مجانية للمواطنين

وقال الدكتور محمد سامي، إن المبادرة تتضمن تقديم فحوصات قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم «عشوائي وتراكمي»، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات وظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم.

وأضاف، أنه يتم تقديم الخدمات التوعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، بفرق طبية مدربة بمنشآت الرعاية الأولية في الوحدات الصحية المختلفة.

وكان قد تفقد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية أعمال التطوير الخاصة بمستشفى القنطرة غرب المركزي، ومركز طب الأسرة بدر تمهيدا لانضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، رافقه فيها الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.