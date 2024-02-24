إشادات دولية بـ«رأس الحكمة»: الأكبر من نوعها ولها عوائد ضخمة على السوق المصرية

تصدّرت صفقة الاستثمار الكبرى التى وقّعتها مصر والإمارات تحت عنوان «رأس الحكمة.. تعاون من أجل التنمية» عناوين الصحف العالمية، التى أشادت بالصفقة، مؤكدة أنها الأكبر من نوعها، وأن مصر كدولة أكبر من أن تسقط. وقال بنك مورجان ستانلى إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تُمهد لتعديل سعر صرف الجنيه، وهى الخطوة التى يُعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

وقال البنك إن الأموال التى ستحصل عليها مصر مقابل صفقة «رأس الحكمة»، خلال شهرين تعادل تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 3 سنوات و9% من الناتج المحلى الإجمالى، متوقّعاً أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه فى السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهاً بعد الإعلان عن الصفقة.

«بلومبيرج»: إنجاز كبير لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبى واجهت مصر

كما تصدّرت الصفقة اهتمامات وكالة «بلومبيرج»، التى قالت إن دولة الإمارات ستستثمر 35 مليار دولار فى مصر، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً فى جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبى منذ عقود. ولفتت إلى أن الخطة تشمل تطوير منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تُعرف باسم رأس الحكمة، وهو مشروع وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأنه أكبر صفقة فى تاريخ بلاده.

وقالت وكالة «رويترز» عن اتفاقية الشراكة الاستثمارية إنها «واحدة من أكبر الصفقات من نوعها، والمشروع سيُدر على الاقتصاد المصرى 150 مليار دولار»، وكذلك نقلت الوكالة تصريح الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أكد أن المشروع يشمل مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضاً سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.

وأشارت «رويترز» إلى أن السندات السيادية المصرية الدولارية ارتفعت أمس الأول قُبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.

وعلقت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، على مدى ضخامة الشراكة المصرية - الإماراتية، فى نبأ تقول فيه: مصر والإمارات توقّعان أكبر صفقة استثمار أجنبى، كما سلطت الضوء فى تقرير آخر على تفاصيل العوائد المالية على مصر من الصفقة الجديدة.

وكالة «سبوتينيك» الروسية للأنباء بدورها تناولت تفاصيل الشراكة، فى صفحات موقعها الأولى، وتحت عنوان «رئيس الوزراء المصرى: صفقة رأس الحكمة الاستثمارية تعتبر الأضخم»، مؤكدة أن الصفقة التى وقعت الجمعة هى الصفقة الأضخم والأكبر بالنسبة لمصر فى مجال الاستثمار.

«سكاى نيوز»: تسهم فى تعزيز السيولة الدولارية وتخفّف التعثر الاقتصادى

ولم تكن الصحافة العربية والإقليمية مغمضة أعينها عن تلك الصفقة، مما دفع الكثير من الصحف والمواقع الصحفية إلى تسليط الضوء على الشراكة الإماراتية - المصرية الجديدة. وقالت شبكة «سكاى نيوز» فى نسختها الاقتصادية العربية، إن المشروع يهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، موضحة أنها صفقة تعد واحدة من أكبر الصفقات التى تسهم فى تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفّف من أزمتها الاقتصادية.

فيما قالت صحيفة «البيان» الإماراتية أن الصفقة ستخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الاقتصاد المصرى كما تُسهم فى توفير 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، وأن المشروع يشمل مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضاً سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل. كما سلطت الصحافة السعودية الضوء على الصفقة الاستثمارية.

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» إن المشروع يهدف إلى تنمية الاستثمارات بين كلا البلدين، إلى جانب جوانب أخرى من الشراكة، التى تضمّنت أن تقوم الإمارات بتطوير مشروعات مدن جديدة بالقُرب من القاهرة.

«الراي الكويتية»: بداية لصفقات أخرى تستهدف زيادة موارد العملة الصعبة.. و«البيان الإماراتية»: تخلق فرص عمل جديدة

وكذلك سلطت بعض الصحف الكويتية الضوء على الشراكة بين كل من مصر والإمارات، وقالت صحيفة «الجريدة» الكويتية، إن مصر توقع أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة المصرية، مضيفة أنها الصفقة الاستثمارية الأكبر التى تبرمها مصر مع كيانات كبرى. وقالت صحيفة «الراى» إن الحكومة المصرية تقر أكبر صفقة استثمار مباشرة مع كيانات ضخمة أجنبية، مسلطة الضوء على أنها بداية لصفقات أخرى تستهدف زيادة موارد العملة الصعبة فى مصر.