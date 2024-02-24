مشروع تطوير «رأس الحكمة»

حققت صفقة الاستثمار الكبرى التى وقعتها مصر والإمارات أمس تحت شعار «رأس الحكمة.. تعاون من أجل التنمية» ثماراً عديدة، بعد ساعات قليلة من الإعلان عنها، وتمثل ذلك فى تراجع كبير لأسعار الذهب، كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار، فى السوق الموازية، وتوقع الخبراء والمهتمون أن تشهد أسعار السلع، خاصة الأساسية، تراجعات كبيرة فى الفترة المقبلة.

وتعد صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، حيث تدخل للدولة 35 مليار دولار فى غضون شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، فضلاً عن 11 ملياراً ودائع فى البنك المركزى سيتم تحويلها بالجنيه، بجانب حصولها على 35% من أرباح المشروع بشكل دائم.

وحسب الشهادات العالمية، فإن هذه الصفقة إنجاز كبير فى جهود «القاهرة» لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبى تواجه البلاد منذ عقود، وتصحيح لمسار الاقتصاد المصرى، وحسب الخبراء الاقتصاديين والسياحيين، فإنها بداية حقيقية للازدهار الاقتصادى، لأنها ستوفر ملايين من فرص العمل، وستحقق انتعاشة ضخمة فى السوق المحلية، كما ستجذب الشركات العالمية للعقارات المصرية، فضلاً عن تحقيق انتعاشة سياحية، كما أن وجود الاستثمارات الأجنبية سيسهم فى توفير العملة الصعبة بشكل دائم، وهو ما يعود على المواطن المصرى بالخير والرخاء، وهو ما يؤكد شهادة الإعلام والمنظمات الدولية بأن مصر أكبر من أن تسقط.