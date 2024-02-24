عادل حمودة: واشنطن استخدمت «الفيتو» 42 مرة ضد قرارات تدين إسرائيل بمجلس الأمن

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه منذ عام 1972 مددت الولايات المتحدة ضمانات القروض التي تحصل عليها إسرائيل من مختلف المؤسسات المالية، ويعتبر ذلك شكلا من أشكال المساعدة الأمريكية غير المباشرة، ومكنت هذه الضمانات إسرائيل من الاقتراض من البنوك التجارية الأمريكية بأسعار فائدة أقل.

الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ارتفعت التجارة بينهما إلى ما يقرب من 50 مليار دولار في عام 2023، والأهم، كان الدعم السياسي الأمريكي غير المحدود لإسرائيل.

العلاقات بين إسرائيل وأمريكا

وأشار إلى أن واشنطن استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن 42 مرة ضد قرارات تدين إسرائيل، 42 فيتو لصالح إسرائيل من 83 فيتو استخدمتها الولايات المتحدة في تاريخها.

ولفت إلى أن السيناتور الأمريكي جيسي هيلمز عضو الكونجرس من 1973 إلى عام 2003 لخص هذه العلاقة قائلا: «إن إسرائيل بمثابة حاملة طائرات أمريكية في الشرق الأوسط».