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رئيس «حقوق النواب»: وفد برلماني عربي يزور الكونجرس لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
11:08 م | الإثنين 05 فبراير 2024
النائب طارق رضوان

النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ هناك وفدًا برلمانيًا عربيًا سيزور الكونجرس الأمريكي، لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

لقاءات متعددة الأطراف مع برلمانات الاتحاد الأوروبي

وأضاف «رضوان» خلال حواره ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه سيتم عقد لقاءات وجلسات ثنائية، متعددة الأطراف، مع برلمانات الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي.

وأكّد جمع هذه المخرجات في تقرير موحد، مدعوم بالفيديوهات والصور، بجانب أسماء الشهداء الفلسطينيين، الذين يقترب عددهم لـ 30 ألف شهيد، ثلثهم من الأطفال، وتسليم هذه الوثائق والدلائل للبرلمان العربي.

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