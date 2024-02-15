الكونجرس يصوت على عزل وزير الأمن القومي من منصبه.. ما السبب؟

صوّت عدد كبير من النواب في الكونجرس الأمريكي على عزل وزير الأمن القومي للبلاد، أليخاندرو مايوركاس، والمسؤول عن تطبيق سياسات الإدارة الحدودية، بسبب اتهامه بالرفض المتعمد وخيانة ثقة الجمهور.

قرار نواب المجلس بعزل وزير الأمن الأمريكي

وبلغ عدد النواب المشاركين في التصويت 214 داعما لعزل الوزير و213 معارضا، وجاء ذلك في الجولة الثانية من التصويت إثر فشل الأولى في الوصول إلى عدد الأصوات المطلوبة نظرا لعدم حضور نائب جمهوري واحد خلال الجلسة السابقة، بحسب ما ذكره موقع «voanews».

تعليق وزير الأمن القومي بعد عزله من منصبه

وعلق «مايوركاس» بعد الإطاحة به من منصبه الوزاري إثر اتهامه بعدم احترامه للدستور الأمريكي، فيما يتعلق بقضية الحدود والمهاجرين، قائلا إن الجمهوريين يمارسون مسرحية سياسية خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية 2024، موجها رسالة إلى رئيس اللجنة المختصة بعزله تضمنت ما يلي: «بغض النظر عن الإجراءات التي تقوم بها والتي لا أساس لها من الصحة، فإنني لن أتراجع عن تنفيذ مسؤولياتي، وأؤكد لك أن اتهاماتك الباطلة لن تزعزعني ولن تحول انتباهي عن تطبيق القانون».