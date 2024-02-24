بدء رفع كفاءة الطرق بأحياء شرق ووسط الإسكندرية غدا.. والمحافظ يحذر الشركات

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تقرر غدًا الأحد إطلاق إشارة البدء في أعمال رفع كفاءة الطرق بأحياء شرق ووسط ومطلع كوبري محرم بك، ومدخل 6 أكتوبر، وذلك كمرحلة أولى.

والتقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بعدد من رؤساء شركات الرصف بالإسكندرية، لمراجعة أعمال الرصف والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة.

وأصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف، والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

عدم استلام أعمال الرصف غير مطابقة للمواصفات

وشدد على التأكد من كفاءة أعمال الرصف المنفذة وفقًا للمقاييس المنصوص عليها، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي أعمال للرصف غير مطابقة للمواصفات.

مكاسب رفع الطرق في الإسكندرية

وقال الشريف، إن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وبناء على توجيهات المحافظ، أعقب ذلك عقد اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء خالد جمعة، وحضور رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، وذلك لوضع الحلول العاجلة والفورية لسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة الطرق.