طرق تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء في الإسكندرية.. 3 خطوات بسيطة

كشف قطاع المتابعة وشؤون التعاون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، خطوات تغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك في 3 خطوات بسيطة، للتسهيل على المواطنين، وحدد ضابطين لإتمام عملية الانتقال دون أي معوقات.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل طرق تغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء في الإسكندرية، حسبما تم إعلانه للمواطنين كخدمة للتسهيل عليهم لمعرفة أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

وتتمثل خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء فيما يلي:

- التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- تقديم الأوراق المطلوبة مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- يوقع المشترك الجديد على إقرار بسداد مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

ضوابط عملية تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

وتمثلت ضوابط عملية تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء فيما يلي:

- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيا، أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.